Milo, una statua per ricordare Battiato e Dalla

- Milo, caratteristico centro alle pendici del'Etna ospiterà questa sera,nella centrale piazza, l'inaugurazione della statua in bronzo a grandezza naturale raffigurante Franco Battiato e Lucio Dalla, i due musicisti che erano di casa nel piccolo centro del catanese. L'appuntamento è per le 20 in piazza Belvedere 'Giovanni D'Aragona'. In programma una cerimonia alla quale prenderanno parte, tra gli altri, l'autore della statua Placido Cali, il critico e storico dell'Arte Paolo Giansiracusa, il sindaco Alfio Cosentino, il presidente della Fondazione Lucio Dalla di Bologna Andrea Faccani, il presidente dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia Antonino La Spina. A farsi carico della realizzazione della statua, nata dall'esigenza di dar concretezza ad un sentimento popolare sviluppatosi nella comunita' milese dopo la scomparsa di Battiato, e'stata la Pro Loco di Milo.