Vittoria, il consigliere Scuderi: a Sugherotorto "la strada del disonore"

“Il fallimento dell’Amministrazione Aiello su tutti i fronti: abbiamo a che fare con un territorio completamente abbandonato”. E’ quanto denuncia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, dopo avere verificato il pietoso stato in cui versa la strada di comunicazione di contrada Sugherotorto, nei pressi di Scoglitti. “Da qui – prosegue Scuderi – ci rendiamo conto che il controllo del territorio è semplicemente una chimera. Il sistema di raccolta dei rifiuti è saltato, i controlli sono inesistenti. Bisogna che gli organismi di controllo intervengano. Non si può continuare a fare finta di niente. Questa Amministrazione dimostra di essere incapace nella gestione anche delle cose più elementari. Ma come facciamo a spiegare ai vittoriesi e agli scoglittiesi tutto questo scempio? E’ davvero un disastro di portata inimmaginabile. E mentre il sindaco pensa a scrivere post su Facebook attaccando questo o quel nemico (a volte anche immaginari, povere tartarughe caretta caretta), noi, come territorio, compiamo dieci passi indietro al secondo. L’area ipparina è a un passo dalla devastazione. No, impossibile proseguire in questo modo”.