L'arte oltre ogni confine: inaugurata a Modica la mostra internazionale "Confinus"

L'arte che si confina in un’opera fisica è la stessa arte che esplode e travalica i confini fisici di quell’opera per estasiare il fruitore raccontando la visione dell’artista. “Confinus Modica 2022 – Confini e Aperture” è la mostra internazionale che si è inaugurata venerdì sera a Modica e che è dedicata alla pratica della litografia, mettendo a confronto artisti finlandesi, lituani, francesi e italiani. All’ex Convento del Carmine i finlandesi Kalle Berg, Matti Hintikka, Kuutti Lavonen, Elina Länsman, Olli Romppanen, Kaisu Sirviö, Roma Auskalnyte, d’origine di Lituania, la francese Catherine Keun e i siciliani Gaetano Cipolla e Giuseppe Colombo propongono la propria arte in litografia offrendo paesaggi, colori, strati d’arte che diventano narrazione e al tempo stesso cambio culturale. Dal profondo Nord al profondo Sud. In mezzo, tante visioni in cui il freddo dei Paesi scandinavi si intreccia con il caldo di una parte della Sicilia che si trova ad un parallelo anche più basso di Tunisi. Ad illustrare i dettagli della mostra sono stati il sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, Tonino Cannata, il critico d’arte e responsabile della sezione mostre della Fondazione, Paolo Nifosi, l’artista finlandese Kuutti Lavonen e l’artista siciliano Giuseppe Colombo. Proprio a quest’ultimo si deve l’intreccio dei rapporti culturali ed umani che ne sono poi seguiti, dopo che anni fa aveva partecipato ad Helsinki, ad un laboratorio di grafica, presso la stamperia Helsinki Litho nata per iniziativa di Matti Hintikka e Kuutti Lavonen.

Dall’amicizia di Giuseppe Colombo con gli artisti attivi in quella stamperia è nata l’idea di questa mostra a Modica con dieci artisti tra cui due fotografi.

La mostra "Confinus - Confini ed Aperture" è patrocinata dall'Ambasciata di Finlandia a Roma e potrà essere fruita fino all’11 settembre. Dopo l’apertura della mostra, si è svolto anche un concerto con la partecipazione del compositore-sassofonista Pekka Toivanen anche lui proveniente dalla Finlandia. Ha suonato assieme a due importanti musicisti siciliani, Diego Spitaleri al piano e Riccardo Lo Bue al basso acustico.