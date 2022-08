Nessun morto Covid nel Ragusano nel report Asp di sabato 13 agosto, e contagi ancora in calo: sono in tutto 1.870 a fronte dei 2.002 di venerdì. I morti sono sempre 615. Sono 23 ile persone ricoverate in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 51 Acate, 72 Chiaramonte Gulfi, 175 Comiso, 16 Giarratana, 67 Ispica, 382 Modica, 28 Monterosso Almo, 87 Pozzallo, 459 Ragusa, 80 Santa Croce Camerina, 123 Scicli, 307 Vittoria.