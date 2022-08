Chiesa, nasce il primo Tribunale interdiocesano a Mazara del Vallo

Dal primo agosto è attivo il Tribunale interdiocesano di prima istanza Mazara del Vallo-Trapani per le cause matrimoniali proposte dai fedeli delle rispettive Diocesi.

Il Tribunale è nato per volontà dei due Vescovi - Pietro Maria Fragnelli e Domenico Mogavero - nel rispetto di quanto disposto dal Motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus" di Papa Francesco, dove è indicato il 'ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli' come uno degli elementi cardine della riforma.

