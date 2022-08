Palermo, nel quartiere Zen discariche a cielo aperto

Il quartiere Zen a Palermo è stracolmo di rifiuti di ogni tipo. I giardini sono coperti da un tappeto di plastica, nel parco giochi le erbacce secche sono alte un metro, vi sono carcasse di furgoni, auto motorini bruciate e sparse in ogni angolo.

Girando per le strade si vedono cumuli di rifiuti alti due metri, frigoriferi, imposte divani buttati nelle strade. Nei cassonetti, alcuni stracolmi, qualcuno butta anche lavatrici e poltrone. Tonnellate di rifiuti sono in putrefazione col caldo d’agosto. C’è anche qualche abitante che ha creato baracche con ferraglia, pezzi di auto e moto.

Il Comune di Palermo ieri ha annunciato interventi di diserbo, spazzamento, rimozione di rifiuti abbandonati che scatteranno dal prossimo 12 settembre. Intanto l’intero quartiere è una discarica a cielo aperto.