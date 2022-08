Evade tre volte in 48 ore, dagli arresti domiciliari al carcere di Siracusa

Un siracusano di 32 anni agli arresti domiciliari già con diversi precedenti per spaccio e furto, era stato arrestato due volte in due giorni dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Siracusa poiché la prima volta era evaso ed aveva commesso dei furti su delle autovetture parcheggiate all’interno di un residence, mentre la seconda volta, neanche 48 ore dopo l’ultimo arresto, è stato sorpreso in centro città a passeggiare.

Di fronte alle palesi violazioni del provvedimento restrittivo, l’Autorità Giudiziaria ha emesso l’aggravamento della misura ed ha disposto che il soggetto fosse tradotto in carcere.

Quando i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione del 32enne per arrestarlo, anche questa volta non lo hanno trovato in casa perché era evaso nuovamente, pertanto i militari lo hanno rintracciato per portarlo in carcere.