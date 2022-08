Aperti musei e Parchi archeologici per Ferragosto

L'area archeologica di Solunto e l'area archeologica di Himera saranno aperte il 14 e il 15 dalle 9:00 alle 13:00, mentre l'area archeologica del Monte Iato e il museo di Case Dalia saranno fruibili dalle 9 alle 12. A Siracusa il museo Paolo Orsi resterà aperto il 14 e il 15 dalle 9:00 alle 13:00, l'area archeologica della Neapolis e Orecchio di Dioniso dalle 8:30 alle 18:30 mentre dalle 9 alle 19 resteranno aperti l'area archeologica della Villa del Tellaro a Noto e l'area archeologica del Teatro antico di Akrai. Sempre a Siracusa il Castello Maniace potrà essere visitato domenica 14 dalle 14:30 alle 22:30 e lunedì 15 agosto dalle 8:30 alle 23:30. Aperto per i due giorni anche il museo di Kamarina dalle 9 alle 19, mentre il Convento della Croce di Scicli e l'area archeologica di Cava di Ispica potranno essere visitati il 14 dalle 9:00 alle 13:00. Per quanto riguarda il parco archeologico di Leontinoi e Megara, il museo archeologico di Lentini resterà aperto nei due giorni dalle 9:00 alle 12:30, stessi orari per l'area archeologica di Megara Hyblea. L'area archeologica di Selinunte invece resterà aperta nei due giorni dalle 9:00 alle 23 mentre il museo del Castello Grifeo a Partanna sarà aperto il 14 dalle 9:00 alle 13:00 e delle 16:00 alle 19:00. Apertura nei due giorni per il museo del Satiro Danzante a Mazara del Vallo, il 14 dalle 9 alle 23 e il 15 dalle 9 alle 20.