Un guasto all'impianto audio, salta ad Agrigento concerto dei Subsonica

Un problema all'impianto audio ha costretto gli organizzatori ad annullare il concerto dei Subsonica in programma ieri sera alla Valle dei Templi di Agrigento. Durante l’esibizione del “gruppo spalla” pare ci sia stato un malfunzionamento che ha mandato in corto il sistema di amplificazione. Gli organizzatori hanno fatto un tentativo di ripristinarlo in tempo utile ma non è stato possibile farlo in condizioni di sicurezza tanto da essere costretti a congedare i 1.500 fan venuti da mezza Sicilia. A salire sul palco per scusarsi con sono stati sia il titolare dell'azienda che si è occupata dell'amplificazione che la stessa band che è uscita dal backstage per giustificare la situazione. "L'organizzazione del festival Ellenic, unica committente del service audio-luci, sta valutando il da farsi, compatibilmente con la disponibilità degli artisti, per recuperare il concerto in un'altra data", hanno reso noto dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi in merito all'annullamento del concerto di ieri sera dei Subsonica. "Causa surriscaldamento e relativa interruzione dell'energia all'interno della cabina audio, dove sono collegati tutti i punti sonori del service, la corrente è arrivata a 380 Volt anziché a 220. Si sono bruciate tutte la casse acustiche disposte davanti al palco che componevano l'impianto sonoro e che erano state istallate in mattinata - hanno spiegato dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi - . La soluzione era smontare e tutto e rimontare un altro impianto sonoro funzionante, ma i tempi erano lunghi e quindi si è deciso di annullare e rinviare tutto". Non ci sono state fiamme, ma solo un po' di odore di bruciato interno alla cassa subwoofer. "Il pubblico, in maniera intelligentissima e composta, ha capito la gravità ed ha manifestato la propria solidarietà con un forte applauso" - hanno concluso dalla Fondazione -