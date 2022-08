Avola, turista francese rimane ferito nella Riserva di Cavagrande

Brutta avventura per un turista francese di 47 anni, feritosi ieri dopo essere caduto lungo un sentiero che conduce ai laghetti della Riserva naturale di Cavagrande, a Cassibile (Siracusa). Sul posto sono intervenuti i militari della stazione del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi (Catania), allertati dalla centrale operativa del 118. L'uomo, che aveva una sospetta frattura alla caviglia destra, è stato raggiunto dalle squadre di soccorso prima dell'avvicinarsi di un violento temporale. Dopo essere stato immobilizzato, è stato trasportato dai militari del Sagf su una barella lungo una discesa verso valle, un percorso particolarmente impervio e tortuoso. Successivamente è stato affidato ai sanitari del 118 e trasferito in elicottero all'ospedale Cannizzaro di Catania. Alle operazioni hanno partecipato i vigili del fuoco di Noto e gli uomini del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico - Cnsas della stazione di Etna Sud e di Etna Nord, forze che da sempre operano in sinergia nei soccorsi con le Fiamme gialle di Nicolosi.