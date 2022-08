Tentato furto all'istituto 'Maria Adelaide' a Palermo: avviate indagini

Irruzione di alcuni vandali all'istituto Maria Adelaide a Palermo. Alcuni giovani hanno forzato l'ingresso e sono entrati nella scuola in corso Calatafimi. Oltre a mettere a soqquadro alcune stanze hanno cercato di portare via materiale didattico. Tentativo fallito grazie all'intervento degli agenti di polizia chiamati dai dipendenti della scuola che hanno notato l'effrazione grazie anche al sistema di allarme e di videosorveglianza. Il materiale raccolto è stato abbandonato e i ladri sono fuggiti via. "Per fortuna abbiamo un sistema di allarme efficiente - dice la dirigente Angela Randazzo - Temo che queste diverse irruzioni nei plessi scolastici sia da mettere in correlazione con la notizia che le scuole hanno ricevuto fondi per l'acquisto di nuove attrezzature. E i ladri approfittano dei giorni di chiusura a cavallo di Ferragosto per mettere a segno i colpi. Stavolta non sono riusciti a portare via qualcosa grazie all'intervento della polizia. Il Comune dovrebbe istituire un servizio di vigilanza sulle scuole. Il famoso progetto "Scuole sicure" non è stato mai realizzato". In queste ultime settimane diverse sono state le scuole prese di mira dai vandali nel capoluogo siciliano. La scuola Leonardo da Vinci, la scuola Giotto e la Pio La Torre. Indagini sono in corso da parte della polizia.