Nella valigia con due etti di hashish: due ragazzi arrestati a Vulcano

Due giovani, di cui uno minorenne sono stati arrestati dai Carabinieri della compagnia di Milazzo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della stazione di Vulcano hanno fermato i ragazzi sull'isola del Messinese in possesso di una valigia con 155 grammi di hashish suddiviso in panetti e dosi già confezionate, un involucro contenente 50 grammi di marijuana, un bilancino digitale di precisione e materiale utile per il confezionamento della droga. Il minore è stato portato nel centro di prima accoglienza di Catania.