Catania, minacciava mogli , figli e pure l'amante: arrestato un 50enne

Custodia cautelare in carcere per un 50enne di Catania, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti della moglie e dei figli e per il reato di stalking nei confronti di un'altra donna con la quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale. Il 50enne, sperperava regolarmente quanto guadagnato acquistando per se' droga e per assecondare i suoi vizi, senza contribuire alle spese familiari. La moglie era stata "invitata" a lasciare la casa coniugale. "Vattene o do fuoco a te e anche alla casa - le diceva - oppure ti getto nell'acido", gli aveva gridato l'uomo.