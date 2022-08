Regionali, Burgaretta smentisce la sua candidatura a Siracusa col Terzo polo

Nuccia Burgaretta non è candidata alle prossime Regionali e non sarà in lista con il Terzo Polo in provincia di Siracusa. La smentita alla notizia circolata tra Portopalo e Pachino, è stata confermata dalla diretta interessata e dagli esponenti di Azione, il partito di Carlo Calenda. Secondo quanto si apprende Burgaretta avrebbe informato il sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa di non essere candidata con Azione e Italia Viva.