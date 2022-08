Calatafimi Segesta: torna il 18 agosto l'evento gastronomico "Sagra del maccherone"

Ultimi giorni di preparativi a Calatafimi Segesta per il più tradizionale evento gastronomico dell’estate. Dopo due anni, torna per la sua 30° edizione la Sagra del Maccherone che si terrà giorno 18 agosto in Piazza Nicolò Mazara. Protagonista indiscusso dell’evento sarà il maccherone calatafimese accompagnato da vari sughi della tradizione locale.

Quest’anno la sagra sarà organizzata dall’USD Calatafimi Don Bosco con la collaborazione di alcune attività del centro storico e di tanti volontari calatafimesi impegnati per una straordinaria realizzazione dell’evento.

Alla Sagra del Maccherone sarà possibile degustare diversi prodotti tipici del territorio, fra i quali: i migliori dolci siciliani e diversi vini locali.

Allieteranno la serata diversi gruppi musicali, giocolieri, trampolieri e spettacoli con il fuoco mentre per i più piccoli sarà predisposta un’area gonfiabili e le tipiche mascotte.

Tutte le vie del centro storico saranno impegnate da stand di artigianato, mostre e diverse iniziative di interesse culturale e storico. Inoltre, per l’occasione le attività rimarranno aperte.

Lo scopo dell’organizzazione è quello di valorizzare il centro storico calatafimese con la promozione dei prodotti tipici locali per raccontare la Sicilia tramite le specialità culinarie e le più svariate iniziative di interesse storico e culturale.