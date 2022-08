A Erice tradizione popolare, cinema e archeologia si intrecciano con il "Cunto" di Salvo Piparo

Martedì 16 agosto, alle ore 19, il cortile di Palazzo Sales ad Erice diverrà la cornice dello spettacolo teatrale “Il Cunto” di Salvo Piparo accompagnato dal polistrumentista Michele Piccione. Salvo Piparo è custode delle più antiche memorie e da anni racconta la Sicilia e le sue mirabili storie di vita e leggende popolari. Un intruglio di ironia e sentimento della parola, ritmi incalzanti e passionali, canzoncine sbiadite di una Sicilia in bianco e nero. Sarà una performance legata alla tradizione, una lezione sulla bellezza della nostra terra, bagnata dal mare, insaporita dai suoi odori.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Palermo. La rassegna cinematografica estiva “Erice al cinema” propone per mercoledì 17 agosto il film “Padrenostro” di Claudio Noce. La proiezione, ospitata nella Piazzetta San Giuliano avrà inizio alle 21.30. L'ingresso è gratuito.

Si continua il 18 agosto, alle ore 18.00, nella sala conferenze del Palazzo Sales, con i Giovedì di Agosto del Gruppo Archeologico Erykinon con la conferenza “La viabilità storica del territorio di Erice: tra persistenze e trasformazioni”. Relazionerà l’architetto Vittorio Mirto.