Ragusa, Giovanni Gurrieri capogruppo in Consiglio

Il consigliere comunale Giovanni Gurrieri è stato nominato capogruppo del “Gruppo Misto” di cui è componente insieme alla consigliera Maria Malfa. Gurrieri, che ha di recente lasciato il gruppo del Movimento 5 Stelle in disaccordo con la linea del partito, rappresenterà il gruppo anche in alcune commissioni consiliari con l’obiettivo di approfondire ulteriormente i temi utili per la collettività. “Ringrazio la collega Maria Malfa perché aver convenuto sul mio nome è un segno di riconoscimento che mi onora perché arriva da una donna che rappresenta una generazione politica che ha lavorato tanto per la nostra città - spiega Gurrieri - Lei stessa, in prima persona, è stata assessore. E ancorché sia una generazione lontana dalla mia, è possibile integrare le diverse visioni collaborando e confrontandosi per un buon sviluppo della comunità. Un dialogo intergenerazionale che potrà portare spunti utili anche all’Amministrazione cittadina".