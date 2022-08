Covid, contagi ancora in calo nel Ragusano: sono 1.654

Scendono ancora i positivi al Covid nel Ragusano. Nel bollettino Asp del 15 agosto sono 1.654: 1.629 si trovano in isolamento domiciliare, 25 ricoverati in ospedale. Nessun nuovo decesso per cui i morti sono sempre 615. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 53 Acate, 57 Chiaramonte Gulfi, 163 Comiso, 20 Giarratana, 73 Ispica, 346 Modica, 28 Monterosso Almo, 81 Pozzallo, 375 Ragusa, 70 Santa Croce Camerina, 110 Scicli, 253 Vittoria.