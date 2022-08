Incidente stradale poco dopo le ore 19 in contrada Genovese, sulla Scicli-Donnalucata. Lo scontro è avvenuto tra uno scooter e una auto. il conducente dello scooter è stato trasportato dai sanitari dell’ambulanza del 118 all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Sul posto pattuglie della Polizia Municipale per gestire il traffico veicolare e per effettuare i rilievi.

FOTO FRANCO ASSENZA