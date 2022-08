Incidente sulla provinciale Acate-Vittoria: due feriti in gravi condizioni

Due feriti in gravi condizioni: è il bilancio dell'incidente stradale verificatosi oggi sulla provinciale Acate-Vittoria al km 3. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo. Le due persone che viaggiavano a bordo dell’auto sono state sbalzate fuori dal mezzo finendo sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118 che ha trasportato i due feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria e i vigili del fuoco per la rimozione dell’auto. Per i rilievi è intervenuta la Polstrada.

FOTO FRANCO ASSENZA