Firenze, Tir contro pullman di migranti da Lampedusa: un morto e 15 feriti

Il conducente di un Tir morto e 15 feriti in un tamponamento causato dallo stesso mezzo pesante finito contro due pullman da Granturismo la notte scorsa sull'Autosole vicino a Firenze, al km 282, dopo lo svincolo.

Nei bus, secondo quanto si apprende, viaggiavano diversi immigrati già accolti presso il centro di accoglienza di Lampedusa ed erano in trasferimento verso altri centri di accoglienza.

A causa dei tanti detriti che per l'impatto si sono dispersi sulla carreggiata, diverse auto in arrivo sono rimaste danneggiate in modo grave, con rottura dei serbatoi di carburante e di pneumatici.