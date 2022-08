Ferragosto, Vesuvio da record: ottomila visitatori nel week end

Il cratere del Vesuvio attira sempre più turisti e italiani in vacanza in Campania. Nel weekend di Ferragosto, nei giorni 13, 14 e 15 agosto, sono stati complessivamente 7.908 i visitatori che da quota mille sono saliti fin sulla vetta. ''I dati di questi giorni - commenta Agostino Casillo, commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio - confermano il Parco Nazionale del Vesuvio meta imprescindibile per chi sceglie la nostra regione per trascorrere le proprie vacanze''.

''Grazie al sistema di ingressi controllati e contingentati, al cratere stiamo permettendo una fruizione ordinata e rispettosa di un sito in una zona di massima tutela del Parco, mantenendo numeri da grande attrattore. E comunque il Parco del Vesuvio non è solo il Cratere: stiamo registrando presenze importanti su tutti i sentieri che abbiamo riqualificato e anche nel nostro museo a Boscoreale''. Numeri importanti anche al Parco archeologico di Ercolano: oggi, nella giornata di Ferragosto, sono stati - secondo i dati resi noti dal sito - 1.774 i visitatori che hanno ammirato le domus, il Decumano Massimo e altre meraviglie. Questa mattina, verso le 11, all'esterno del parco gruppi di turisti, per la maggior parte stranieri, erano in attesa di varcare i cancelli d'ingresso.