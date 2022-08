Scontro sul lungomare dell'Addaura, morto un motociclista a Palermo

Incidente stradale mortale la scorsa notte a Palermo. Un uomo di 47 anni è morto la scorsa notte in seguito allo scontro tra la moto, che guidava, e un’auto.

L’incidente è avvenuto all’Addaura. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai medici, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di stato e quelli della municipale. Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica dei Vigili urbani.