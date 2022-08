Madonna festeggia il compleanno a Marzamemi: cena e poi va alla Balata

Madonna la pop star di origine italiane ha festeggiato il suo 64esimo compleanno a Marzamemi. Dopo l'evento di Dolce & Gabbana, un'altra vip ha sceto il borgo marinaro di Pachino. La cantante Louise Veronica Ciccone è nata il 16 agosto 1958 e per la sua trasferta a Marzamemi è stata guardata a vista dai suoi bodyguard che hanno tenuto a debita distanza la cantante dalla folla, ma senza per questo impedire qualche scatto fotografico. La cantante dopo avere cenato in un locale del lungomare,