Pd, Provenzano e Barbagallo capilista: in Sicilia 2 per il Senato Antonio Nicita

Il vicesegretario nazionale del Pd Giuseppe Provenzano, il segretario siciliano Anthony Barbagallo, il deputato regionale Antonello Cracolici, l’ex Sel Erasmo Palazzotto. Sono alcuni nomi dei candidati del Pd in Sicilia resi noti dal partito dopo la direzione nazionale.

Alla Camera Sicilia 1 saranno candidati Giuseppe Provenzano, Teresa Piccione, Carmelo Miceli, Milena Gentile. Nel proporzionale Giuseppe Provenzano, Giovanna Iacono, Gianluca Nuccio.

Alla Camera Sicilia 2 i candidati sono Stefania Marino, Giacomo D’Arrigo, Simona Caudo e nel proporzionale Valentina Scialfa, Cristina Buffa, Francesco Laudani.

Alla Camera 3 i candidati sono Anthony Barbagallo, capolista, Glenda Raiti, Giuseppe Calabrese, Valentina Abaro.

Negli uninominali alla Camera ci sono Erasmo Palazzotto, Gigi Bellassai, Valentina Scialfa, Giuseppe Arena, Felice Calabrò.

Al Senato Sicilia 1 i candidati sono Annamaria Furlan, genovese ed ex segretaria generale della Cisl dal 2014 al 2021. Dopo di lei Antonello Cracolici, Adriana Palmeri, Gandolfo Librizzi. In Sicilia 2 Antonio Nicita, Agata Iacono, Salvatore Branciforte, Antonella Russo.