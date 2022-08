Incendio alimentato dallo scirocco a Trabia: case minacciate dal fuoco

Un incendio è divampato a Trabia (Pa), dove dall'una della scorsa notte brucia la contrada Danigarci, ricca di vegetazione.

Ad alimentare le fiamme il vento di scirocco.

Minacciate anche diverse abitazioni. Da questa mattina all'alba sono in azione i Canadair per cercare di spegnere il rogo sulla sommità del costone che da terra è inaccessibile.

Sono impegnati i vigili del fuoco, forestale e protezione civile che hanno cercato in tutti i modi di arginare le fiamme e mettere in sicurezza le abitazioni.