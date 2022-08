Ponte di Ferragosto, controlli a Siracusa: 19 persone denunciate

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa in questo weekend di ferragosto, in linea con quanto determinato in sede di C.P.O.S.P. e in modo coordinato con le altre Forze di Polizia, ha effettuato attraverso le proprie articolazioni territoriali, un servizio straordinario di controllo del territorio.

I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno vigilato soprattutto le arterie che conducono nelle località balneari e montane, al fine di svolgere un’incisiva azione preventiva volta ad incentivare il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale specie per quanto riguarda l’abuso di sostanze alcoliche e l’assunzione di stupefacenti, intensificando i servizi in tutte le zone a maggiore richiamo turistico.

I militari dell’Arma hanno pattugliato tutto il territorio per garantire la prevenzione e la repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio, elevando sanzioni prevalentemente per guida senza patente, senza casco e senza assicurazione obbligatoria nonchè per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, guida di veicolo senza revisione e con patente scaduta di validità.

Le violazioni contestate hanno superato i 30.000 euro con diversi punti sottratti dalle patenti di guida nonché il ritiro di documenti di circolazione.

Inoltre sono stati effettuati diversi controlli a esercizi commerciali e varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. Non sono mancate denunce all’autorità giudiziaria e segnalazioni all’autorità amministrativa, infatti:

diciannove persone sono state denunciate a piede libero per la commissione di vari reati tra i quali evasione e inosservanza dei provvedimenti della sorveglianza speciale di P.S.;

tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti;

sono stati controllati 500 mezzi e 700 soggetti e sono state elevate 90 contravvenzioni al C.d.S., con 18 mezzi sequestrati nonché ritirati 5 patenti di guida e 13 documenti di circolazione.