Si è dimesso il presidente del Consiglio comunale di Pachino

Pachino, città allo sbando e amministrazione che a meno di un anno dall'insediamento, sembra già al capolinea. Alle dimissioni degli assessori nelle scorse settimana, oggi se ne aggiunge, un'altra di un personaggio importante nella politica locale. Poche righe indirizzate alla sindaca, Carmela Petralito, al segretario generale, agli assessori e Franco Ristuccia, elemento di primo piano di CambiaMenti, esce di scena, rassegnando le dimissioni da presidente del Consiglio comunale. Sulla sua elezione c'erano state tattiche ed alchimie politiche per fare quadrare i numeri, tanto da spaccare diventeràbellissima che aveva avanzato l'ipotesi di Ninni Nicastro alla presidenza dell'Aula. Però, non tutte le ciambelle riescono con il buco. Così Ristuccia con una lettera signorile ha detto di non essere più in grado di mantenere la carica per motivi di lavoro che spesso lo portano fuori sede. Lo stillicidio dell'amministrazione Petralito, con il marchio Mpa, prosegue.