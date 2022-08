Furto in un'abitazione, tre persone arrestate a Licata

I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno tratto in arresto in flagranza per furto in abitazione tre licatesi, appartenenti allo stesso nucleo familiare: un 28enne, il fratello 32enne, la moglie 35enne. I militari, allertati da una chiamata al 112, di un vicino, sono intervenuti a Camastra, riuscendo con il supporto di altre pattuglie a cinturare l'area per poi fare uscire uno per uno i tre malviventi, entrati da una finestra approfittando dell'assenza dei proprietari. Recuperata l'intera refurtiva, che è stata restituita ai legittimi titolari.

Tutti gli arrestati sono stati accompagnati presso i rispettivi domicili in attesa di convalida come disposto dalla Procura di Agrigento.