Vittoria, volontari della Protezione civile comunale in missione a Stromboli

Ha preso il via durante la scorsa notte la missione della Protezione civile vittoriese con otto volontari recatisi a Stromboli per dare manforte agli altri gruppi di Protezione civile della Sicilia dopo la calamità naturale che ha interessato l’isola. E’ stato l’assessore comunale alla Protezione civile di Vittoria, Giuseppe Nicastro, ad augurare, durante la notte, in fase di partenza, un grande in bocca al lupo, anche a nome del sindaco Francesco Aiello e di tutti gli altri componenti della Giunta, agli otto volontari del gruppo comunale 092 e del gruppo Giuseppe Caruano 107 presso la sede operativa da dove la missione ha preso il via. “Siamo veramente orgogliosi dell’attività che i nostri angeli porteranno avanti – sottolinea Nicastro – perché si stanno spendendo per una motivazione importante e testimoniano di avere un cuore grande non solo quando c’è da sostenere la nostra comunità ma anche, come in questo caso, le altre comunità siciliane che si trovano in difficoltà”.