Gangi, con il corteo di Demetra si è conclusa la 57^ edizione della Sagra della Spiga

Si è conclusa come da tradizione con il Corteo di Demetra la 57° edizione della Sagra della Spiga di Gangi. Dopo due anni di stop, dovuti alla pandemia, il borgo madonita è tornato ad ospitare l’evento celebra il ciclo del grano e che più di ogni altro rispecchia le origini e l’identità gangitana.

“La sagra della Spiga è la nostra storia, siamo alla 57° edizione ma per noi è sempre un’emozione che si rinnova come fosse la prima - afferma il sindaco Giuseppe Ferrarello - è l’emblema della nostra comunità, ogni anno si riunisce e collabora attivamente per la buona riuscita della manifestazione”. È stata dura riprendere dopo due anni – afferma il presidente della Pro Loco di Gangi Marco Puglisi – voglio quindi ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa edizione che, pur non rinunciando agli elementi tradizionali della festa si è contraddistinta per l’impronta innovativa apportata soprattutto al Corteo di Demetra, grazia al lavoro del gruppo creativo The Blaze”.