Vittoria, la mostra di Toni Campo "La Corte del Vespro" aperta anche dal 19 al 21 agosto

Quadri giganteschi installati negli spazi di un grande edificio rurale. Tra i muri in pietra di fine 800, nel cortile arabo, nell’antica carretteria, nella grande cisterna per la raccolta delle acque scavata nella roccia.

Le opere fotografiche di Toni Campo, con la forza della loro azione scenica, hanno trovato posto nella mostra de “La Corte del Vespro”, a Vittoria, in contrada Bastonaca.

La Corte del Vespro è la nuova bottega d’arte di Toni Campo e del coreografo Francesco Palazzolo: spazi ricreati dall’estro di Palazzolo, divenuti ad un tempo luogo di creazione d’arte e cultura - come accadeva per le botteghe dei celebri artisti della Firenze dei Medici - e location privilegiata per l’esposizione delle loro opere e di quelle di altri artisti a loro vicini.

In esposizione, le opere delle tre mostre di successo che i due artisti hanno portato in varie zone d’Italia e anche a Parma (capitale della Cultura 2020): “My Heads, My Souls”, “Sacred photographs”, “The Passion” (nella foto). La mostra, inaugurata con la tre giorni il 5, 6 e 7 agosto, sarà ancora aperta nel prossimo fine settimana, il 19, 20 e 21 agosto, dalle 18 alle 24. Ultime date previste: il 2, 3 e 4 settembre. nei primi tre giorni si è registrata una grande l’affluenza di visitatori, alcuni provenienti da Parigi e a Roma. Nel prossimo fine settimana, si annuncia la presenza di artisti e di turisti provenienti da Milano e da altre città italiane.