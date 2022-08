Perde il controllo dell'auto che finisce contro un muro e cappotta. L'incidente si è verificato dopo mezzogiorno sulla Modica-Pozzallo in contrada Aguglie. Ferito il conducente dell'auto (una Peugeot 306): è stato ricoverato all'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica. Da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente in cui non dovrebbero essere coinvolte altre vetture.