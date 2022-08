Palermo, 40 ex lavoratori della keller occupano uffici Presidenza della Regione

Quaranta ex lavoratori della Keller hanno occupato questa mattina alle 7 alcuni uffici della presidenza della Regione Siciliana a Palermo. La protesta scaturisce dal fatto che, da circa un mese, questi operai sono impegnati a seguire un corso formativo all'interno dell'Anas - con la quale la Regione ha stipulato una convenzione in tirocinio per il reinserimento al lavoro nelle attività di rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione autostradale - ma oggi si trovano negli uffici per attività conoscitive e propedeutiche.