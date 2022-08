Floridia, Egidio Ortisi: "Voterò e farò votare al Senato Antonio Nicita (Pd)"

Il figlio dell'ex presidente della Regione Siciliana, Santi Nicita, Antonio, già presidente dell'Agcom, è candidato alle Politiche del 25 settembre. Correrà per il Senato nelle file del Pd. L'ex parlamentare all'Ars, il floridiano Egidio Ortisi, scrive su Facebook. "Apprendo che Antonio Nicita, docente universitario, già alunno eccellente di Mario Blancato e mio, è candidato capolista, per il Senato, del P. D., per la Sicilia orientale. Io lo voterò e lo farò votare".