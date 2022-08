La Germania invia a Singapore sei aerei caccia, la ministra: "L'Asia non è stata dimenticata"

Sei aerei militari tedeschi hanno raggiunto Singapore dopo aver percorso 12.800 chilometri di volo in 24 ore.

"Nonostante la guerra in Ucraina sia la priorità del momento, l'Asia non è stata messa nel dimenticatoio", ha dichiarato alla stampa Christine Lambrecht, ministra della Difesa della Germania.

La Commissione europea ha presentato il 16 settembre 2021 una strategia al fine di promuovere la presenza europea nell'Indo-Pacifico. Il piano d'azione comporta l'ampliamento delle catene di produzione, nuovi partenariati nel settore ambientale e digitale, il rafforzamento della sicurezza marittima.

La Germania ha dislocato navi militari nella regione sette mesi fa, prima volta in 20 anni. "Vogliamo dare supporto a chi crede nei nostri valori di democrazia, libertà e sicurezza" ha detto la ministra alla Dpa, agenzia d'informazione tedesca.