Scicli, la protesta: posti auto riservati ai disabili? Occupati illegalmente

Tutti occupati illegalmente a Scicli, nella serata di martedì, i posti auto riservati ai portatori di handicap. E un disabile, accompagnato in auto da alcuni amici di Modica, ha dovuto rinunciare ad assistere alla sfilata di carretti che si è svolta, appunto, martedì sera. Malgrado gli amici abbiano chiesto aiuto agli agenti della Polizia municipale, non è stato possibile trovare un parcheggio riservato ai disabili libero: erano tutti occupati da chi non ne aveva diritto. Anche i vigili urbani hanno dovuto arrendersi alla incresciosa situazione e non è stato possibile neppure fare intervenire un carro attrezzi per la rimozione delle auto parcheggiate illegalmente. A chi chiedeva il rispetto di un diritto sacrosanto non è rimasto altro da fare che rinunciare ad assistere alla manifestazione e fare ritorno a Modica. C’è da sperare che quanto verificatosi a Scicli martedì sera non abbia a ripetersi e possa servire a tenere nel debito conto le esigenze dei disabili che si ritrovano emarginati da comportamenti che sanno troppo di prevaricazione e mancanza di rispetto.