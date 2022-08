Investirono ambasciatrice iraniana a Noto: due minorenni denunciati

La sera del 9 agosto, subito dopo la mezzanotte, una donna, l’ambasciatrice iraniana che si trovava a Noto in visita privata, è stata investita da due giovani che, a bordo di uno scooter, viaggiavano a velocità sostenuta in via Ducezio.

I due giovani, prima fingevano di parcheggiare il mezzo per dare soccorso ma, subito dopo, si allontanavano ad alta velocità senza fornire le proprie generalità, dandosi alla fuga per le vie cittadine, mentre il ragazzo che occupava il posto del passeggero sullo scooter copriva con il piede la targa con il chiaro intento di non farsi riconoscere.

La vittima dell’incidente si recava in ospedale per le cure del caso, avendo riportato una ferita alla caviglia destra con prognosi di 15 giorni e, successivamente, si recava in Commissariato per sporgere querela.

Gli investigatori si recavano sul luogo dell’incidente per i necessari sopralluoghi e, avvalendosi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza presenti sul posto, sono riusciti ad identificare i due giovani responsabili del ferimento, due minorenni rispettivamente di 15 e 14 anni, che sono stati deferiti alla Procura dei Minori di Catania per i reati di lesioni personali colpose e omissione di soccorso.