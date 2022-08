Parco Neapolis di Siracusa, Vinciullo: da ripulire vivaio di viale Paolo Orsi

Mi rivolgo al nuovo Direttore del Parco Archeologico della Neapolis di Siracusa affinché venga ripulito al più presto l’ex vivaio, denominato La Mesa, fra il viale Paolo Orsi e la strada di accesso a piazza Adda. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

Sono sicuro che, conoscendo la Sua sensibilità, questo mio appello non rimarrà inascoltato e, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge, si possa giungere a questo risultato tanto desiderato dagli abitanti di via Basento che spesso hanno dovuto sopportare anche la paura per le fiamme sprigionate dagli incendi che ogni anno hanno colpito l’area interessata oltre alla presenza di animali molesti.

Non solo, quindi, un problema di sicurezza ma, ha proseguito Vinciullo, anche un problema di igiene che si sposa a quello del rispetto dovuto alla nostra città in quanto i turisti e comunque coloro che vengono a visitarla non possono, proprio all’ingresso della stessa, vedere lo stato di degrado che tutta l’area offre.

Una questione, quindi, di sicurezza, di igiene, di immagine e di accoglienza per offrire il meglio possibile a chi viene in città attraverso il suo ingresso principale.

Ringrazio quindi, ha concluso Vinciullo, fin da adesso il Direttore del Parco Archeologico della Neapolis per l’attenzione che vorrà dedicare alla mia richiesta, nella speranza che la stessa possa essere esaudita nel più breve tempo possibile, venendo incontro alle istanze dei residenti delle vie limitrofe oltre a quelli dell’intera città.