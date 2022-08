Incendio a Muraglie di Miele sulla strada per Floridia

Ancora un incendio, di probabile natura dolosa, quest'oggi nella tarda mattinata in contrada Muraglia di Miele, in una strada secondaria che collega alla Statale 124 per Floridia. I piromani hanno dato alle fiamme cumuli di spazzatura che si formano a Muraglia di Miele. I pochi minuti si è alzata una nube di fumo nero che ha invaso la strada per Floridia, provocando disagi agli automobilisti ed ai veicoli in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio.

L.M.