Il sindaco di Priolo 'deraglia' a Destra, Pippo Gianni aderisce alla Lega

Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, dal Centro di Tabacci, suo amico personale, deraglia a Destra. Il primo cittadino stamane ha ufficializzato il passaggio al Carroccio di Matteo Salvini.

"Saluto con soddisfazione l’adesione dell’On. Pippo Gianni, sindaco di Priolo, al progetto politico della “Lega Sicilia - Prima l’Italia”. La sua esperienza e abilità amministrativa sono note a tutti, la sua brillante carriera nelle istituzioni ci arricchiscono ulteriormente. L’onorevole Gianni è stato parlamentare e assessore regionale e parlamentare nazionale e in questi incarichi si è dimostrato particolarmente attento alle esigenze di tutta l’area siracusana e di quella industriale in particolare; il suo spirito di servizio coincide con il nostro, con le idee e i principi che animano l’azione della Lega Sicilia – Prima l’Italia. Infine ci tengo a dire che entra nella nostra

squadra un sindaco siciliano che in questa difficile fase storica ed economica è molto esposto ed ha grandi responsabilità: sono certo che sapremo affrontare e vincere insieme le sfide del territorio che Pippo rappresenta e

cura da sempre con dedizione".