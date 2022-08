Covid, lieve crescita dei contagi nel Ragusano nelle ultime 24 ore

Torna a salire il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano. Dopo alcuni giorni di costante calo dei contagi (dovuto anche al minor numero di tamponi effettuati in concomitanza col Ferragosto), il report Asp del 17 agosto fa registrare l'aumento di una cinquantina di casi rispetto al giorno precedente. I positivi al Covid in totale sono 1.584: 1.554 in isolamento domiciliare, 30 ricoverati in ospedale. Nessun nuovo decesso per cui il numero dei morti è sempre di 615. Questo il dettaglio dei contagi nei 12 comuni iblei: 54 Acate, 55 Chiaramonte Gulfi, 153 Comiso, 16 Giarratana, 77 Ispica, 320 Modica, 30 Monterosso, 76 Pozzallo, 359 Ragusa, 58 Santa Croce Camerina, 116 Scicli, 240 Vittoria.