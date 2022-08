Gli spaccano il lunotto dell'auto, 'avvertimento' a consigliere di Portopalo

Intimidazione in pieno stile mafioso a Portopalo di Capo Passero. Ignoti hanno preso di mira il consigliere di opposizione Corrado Lentinello che ha trovato il kunotto posteriore della sua auto in frantumi. Al di là del danno economico subito, gli attentatori gli hanno voluto lanciare il messaggio non scritto, ma che in gergo mafioso significa, 'mettiti da parte'. Corrado Lentinello ha denunciato l'accaduto al Comando della Stazione di Portopalo di Capo Passero. "Moralmente è un gesto terribile, credetemi, completamente sbagliato - ha scritto la vittima sul profilo Facebook - Verrebbe voglia di mollare tutto. L’avversario si combatte politicamente, attraverso le proprie opinioni, non rompendogli il vetro di una macchina. Disgustato, deluso, amareggiato. Ma non ho paura".

Tanti gli attestati di solidarietà all'esponente in forte contrasto con l'amministrazione comunale portopalese.