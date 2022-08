Scicli, trovato morto vicino alla stazione ferroviaria 89enne scomparso

E' stato trovato morto mercoledì sera l'anziano di Scicli di cui non si avevano notizie dalla mattinata. Salvatore Alecci, 89 anni, era scomparso in mattinata, verso le ore 9:30. È stato un operaio delle Ferrovie dello Stato a segnalare la presenza del corpo senza vita, riverso accanto ai binari della stazione ferroviaria di Scicli. Sul posto i Carabinieri, la Polizia Municipale e il medico legale. Si dovrà stabilire l’ora e la causa del decesso.

L’anziano aveva lasciato la propria abitazione per andare dal barbiere. Uscito dalla sala da barba si erano perse le sue tracce. Vane le ricerche effettuate dai parenti, volontari e Forze dell’ordine durante l’intera giornata.