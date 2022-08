Roghi nel Palermitano, un vasto incendio a Trabia

Continua incessante il lavoro dei vigili del fuoco che continuano a spegnere roghi nel Palermitano. Questa mattina dieci unitò dei Vvf stanno lavorando per circoscrivere un vasto rogo in un Contrada Petruso a Trabia in una zona di sterpaglie. Il grande caldo e i venti di scirocco continuano a sferzare sull'Isola. La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, il livello di allerta è tre di colore rosso per le provincie di Palermo e Trapani. Mentre allerta gialla per le città di Catania e Messina è arancione.