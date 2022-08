Francofonte, preso con un'arma artigianale e con la marijuana

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato un pregiudicato del luogo per detenzione di un’arma da sparo fabbricata artigianalmente e per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, coadiuvati da una squadra del Nucleo eliportato Cacciatori Sicilia di Sigonella, hanno perquisito la casa del 30enne rinvenendo un’arma da sparo ricavata da un fucile da caccia cui artigianalmente era stata apposta una canna fatta con un tubo in metallo.

Proseguendo la perquisizione i Carabinieri hanno anche rinvenuto sei piante di marijuana dell’altezza media di un metro e mezzo e delle confezioni in cellophane di hashish e marijuana del peso complessivo di circa 30 grammi già preparate per lo spaccio al dettaglio con materiale per la produzione ed il confezionamento.

L’arma rinvenuta sarà inviata al RIS di Messina per i dovuti esami balistici e la droga per stabilirne il livello del principio attivo, mentre l’arrestato, gravato in passato da precedenti per spaccio di stupefacenti, è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’A.G. aretusea.