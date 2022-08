"Siracusa Shakespeare Fest", la kermesse si rinnova e si arricchisce

Cinque serate, una masterclass, due workshop e un contest per under 25. Il "Siracusa Shakespeare Fest" alla seconda edizione si rinnova e si arricchisce. Quattro differenti location per il festival dedicato al grande poeta inglese con la direzione artistica di Luciano Bottaro.

"Rispetto alla prima edizione, quest'anno abbiamo incrementato sia le serate che i momenti di formazione - spiega Luciano Bottaro, attore e regista siracusano, da anni trapiantato a Roma -. E ringrazio subito i due ospiti che arriveranno a Siracusa : Matteo Tarasco ed Emanuele Giglio, due amici, ma soprattutto due attori che non soltanto hanno scelto di dedicarsi ad alcuni momenti di approfondimento per i più giovani ma metteranno in scena due opere del Bardo facendoci scoprire nuovi aspetti del grande poeta". Bottaro, con un’esperienza ventennale alle spalle e numerose direzioni artistiche di festival in Italia, a Roma è responsabile dell’Audas, Accademia unita delle arti sceniche.

Ultimi due posti disponibili per la master class Tarasco, primo e unico regista italiano nominato membro del Lincoln Center Theatre Directors Lab (New York City), dove ha lavorato nel 2006 e 2007. Tarasco dirigerà la masterclass Tempesta con una performance finale che vedrà coinvolti attori e attrici provenienti da tutta la penisola. Emanuele Giglio, attore e regista, Presidente del Centro di educazione permanente alle arti e capocomico della compagnia che porta il suo nome, terrà un workshop di due giorni sul verso e presenterà il suo spettacolo "Lucrezia".

Prima serata venerdì 26 agosto a palazzo Francica Nava con il contest Shakespeare under 25 ( iscrizioni ancora aperte). Sabato 27 agosto al piccolo teatro Elvira, Luciano Bottaro e Francesco Firullo racconteranno i migliori finali delle opere di Shakespeare. A seguire lo spettacolo di Magia "Sogno di una Magia di Mezz'Estate" con Maga Benny.

Domenica 28 agosto nel chiostro della chiesa di San Giovanni alle Catacombe va in scena "Tempesta" diretta da Matteo Tarasco.

Venerdì 2 settembre al teatro Aurora a Belvedere, "Othello il Film" documentario in anteprima assoluta ed a seguire lo spettacolo "I sonetti di Shakespeare" per la regia di Arianna Vinci.

Sabato 3 settembre al Piccolo Teatro Elvira, alle ore 20.30 in scena "Pene d'amore perdute" della Siracusa Shakespeare Company e a seguire "I due gentiluomini di Verona" per la regia di Massimo Tuccitto.

Infine domenica 4 settembre a Palazzo Francica Nava in scena "L'ultima erede di Shakespeare".

Per quanto riguarda la formazione, si comincia dal 22 al 28 agosto con una masterclass intensiva sulla Tempesta di Shakespeare diretta da Matteo Tarasco. Il 29 ed il 30 agosto Elvira Siringo, autrice, dirigerà un workshop di poesia e sul componimento poetico. Il 31 agosto e il 1 settembre workshop con Emanuele Giglio e Luciano Bottaro sulla musicalità del verso shakespeariano ed il dialetto siciliano.