Un 39enne di Modica, N.P., è rimasto ferito in un incidente stradale sulla Statale 114 Siracusa-Catania, in territorio di Melilli. L'uomo era alla guida di un furgone Daily che, per cause da accartare, si è scontrato con una Mercedes. Entrambe le vetture viaggiavano in direzione Catania. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polstrada di Siracusa. Il traffico sulla carreggiata ha subìto rallentamenti.