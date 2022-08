Regionali, l'Udc: "Gli alleati ci dicano se hanno bisogno di noi"

Nessun apparentamento con altri simboli, ma serve maggior chiarezza sul ruolo del partito nella coalizione. Lo sottolineano con forza Decio Terrana e Toto Cordaro, rispettivamente segretario Udc in Sicilia e assessore regionale al Territorio, che in conferenza stampa all'Ars ribadiscono il ruolo di primo piano del partito nella corsa alle regionali del centrodestra.

Resta dunque il pieno sostegno alla candidatura di Renato Schifani ma, spiega Terrana, "abbiamo bisogno di capire con gli alleati se i nostri voti possono dare un contributo alla vittoria. Sosteniamo Schifani con entusiasmo, ma non consentiamo agli alleati di attaccarci". Quanto al passaggio alla Lega di Pippo Gianni, sindaco di Priolo, Terrana sottolinea come "è un amico e sono contento di questa sua scelta, ma lui non ha mai aderito formalmente all'Udc".Cordaro ribadisce l'importanza in regione del simbolo di partito, già determinante nella corsa al Comune di Palermo con l'appoggio a Roberto Lagalla: "Stiamo costruendo liste fortissime in tutti e nove i collegi provinciali. Siamo consapevoli del momento delicato che sta vivendo la Sicilia a livello politico, ma sono certo che Schifani sarà un ottimo presidente per la sobrietà e l'equilibrio istituzionale che da sempre lo contraddistinguono", sottolinea l'assessore, che poi rivolge un pensiero anche al grande escluso nella corsa a Palazzo d'Orleans, il suo attuale governatore regionale: "Sono orgoglioso di come Nello Musumeci abbia restituito dignità e prestigio alle istituzioni siciliane: il nostro obiettivo ora è costruire attorno a Schifani una grande squadra, che prosegua il rapporto iniziato in questi cinque anni".

Svelati i capilista in otto province su nove, con l'eccezione di Messina dove ancora la decisione non è stata presa: Cordaro correrà a Palermo, Terrana ad Agrigento, Mimmo Turano a Trapani, Ignazio Abbate a Ragusa, Giovanni Bulla a Catania, Silvio Scichilone a Caltanissetta, Giuseppe Carta a Siracusa e Nino Mancuso a Enna. A tal proposito Carta ha smentito un suo passaggio all'Udc.