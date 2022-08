Inaugurata alla presenza di Cuffaro la sezione della DC di Santo Stefano di Quisquina

Inaugurata, questa mattina, la sezione cittadina della Dc a Santo Stefano di Quisquina. Marco Puleo è stato nominato segretario cittadino della Dc. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del commissario regionale, Totò Cuffaro.Per Filippo Marco Puleo "si tratta di un punto di partenza che ci consentirà di far avvicinare al partito tanti giovani desiderosi di far parte del progetto politico". "Ringrazio il commissario Cuffaro per l'incarico - dichiara Marco Puleo -, consapevole che, attraverso un capillare lavoro, la Dc può ancora crescere e radicarsi nel territorio".